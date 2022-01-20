Адвокат пообещал добиться оправдания фигурантов «дела об аргентинском кокаине»

Защита намерена обжаловать вердикт суда, по которому назначены сроки лишения свободы четверым фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Об этом заявил журналистам в четверг, 20 января, адвокат одного из подсудимых Сергей Юрош.

«Конечно, мы будем обжаловать. Все обвиняемые до сих пор не признают себя виновными. Мы будем добиваться справедливости», — отметил Юрош.

20 января Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил ключевого фигуранта дела, бизнесмена Андрея Ковальчука, к 18 годам лишения свободы и штрафу в 1,8 млн рублей.

Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению Ковальчука спрятал чемоданы с наркотиком в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет и заплатит штраф — 1,6 млн рублей.

Предприниматели из Москвы Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли забирать груз на склад МИДа в Москве и были задержаны с поличным, приговорены к 16 и 13 годам колонии соответственно. Штрафы для них составили 1 млн рублей и 900 тыс. рублей соответственно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В 2018 году спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 кг кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали российские дипломаты.

Калмыкова, Худжамова и Абянова арестовали в Москве. Ковальчук был экстрадирован из Германии.

По словам обвиняемых, Ковальчук «ввел их в заблуждение», предложив заработать. Бизнесмен, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что он никогда не работал в ведомстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.