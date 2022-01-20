Врач оценил опасность суперраспространителей коронавируса из-за «Омикрона»

При «Омикрон»-штамме коронавируса способность инфицировать у суперраспространителей — людей, которые способны инфицировать несколько сотен или даже тысяч человек, — вероятно, станет в несколько раз выше, чем при варианте «Дельта». Такое мнение высказал в четверг, 20 января, вирусолог Александр Чепурнов.

Это связано с общим увеличением контагиозности (способности к распространению) нового варианта вируса, которая в несколько раз выше, чем у предыдущих вариантов.

«Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается», — сказал вирусолог в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, сокращение инкубационного периода у нового штамма может поспособствовать увеличению потенциальной опасности суперраспространителей, поскольку человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать инфицировать им окружающих.

«Двое-трое суток — это колоссальная скорость», — заявил Чепурнов.

При этом ученый отметил, что, несмотря на возросшую потенциальную опасность суперраспространителей «Омикрон»-штамма для окружающих, само количество таких людей вряд ли вырастет сильно в связи с достаточно специфическим ходом течения болезни у таких людей.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что существование суперраспространителей является скорее феноменом не медицинским, а социальным. Такое определение может относиться к тем, кто переносил коронавирус в легкой форме и полностью игнорировал меры предосторожности по тем или иным причинам.

Также специалист сослался на такую величину, как базовое репродуктивное число вируса. Это то количество людей, которое в среднем инфицирует один носитель вируса. И если у «Дельты» этот показатель составлял восемь человек, у «Омикрона» он вырос до 11.

По словам главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы Светланы Сметаниной, симптомы «Омикрон»-штамма коронавируса во многом схожи с ОРВИ, поэтому при первых признаках заболевания следует использовать соответствующие безрецептурные средства и пить много воды, так как вирус приводит к интоксикации организма, сообщает телеканал «Звезда».

В России за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и Московской области (2795).

За последние 24 часа от последствий заболевания скончались 684 пациента, выздоровели 24 478 человек.

Накануне руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал в беседе с сайтом aif.ru, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве усилят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот же день заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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