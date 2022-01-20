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Эксперт объяснил обеспокоенность спецслужб и ЦБ из-за криптовалют

Эксперт Ульянов объяснил обеспокоенность спецслужб и Центробанков из-за криптовалют
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Спецслужбы и центробанки многих стран обоснованно беспокоятся из-за масштабного использования криптовалют, так как операции с ними очень сложно отслеживать, а встроить их в классическую финансовую систему на данный момент невозможно. Об этом «Известиям» в четверг, 20 января, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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«Именно в силу бесконтрольности операций — нельзя понять, кто кому сколько переводит, — это, конечно, очень сильно пугает классические финансовые институты», — указал он.

Эксперт допустил, что такими трудноотслеживаемыми переводами в криптовалютах могут воспользоваться и злоумышленники, в том числе связанные с наркоторговлей и финансированием терроризма.

«Также нельзя говорить, что все, кто пользуется криптовалютами, — это сплошь какие-то преступники. Поэтому, с одной стороны, как бы нельзя всех под одну гребенку грести, а с другой — опять же технически можно использовать инструмент для финансирования в том числе какой-то нехорошей деятельности», — подчеркнул Ульянов.

По его словам, центробанки большинства стран, в том числе и в России, активно пытаются как-то урегулировать ситуацию с криптовалютами, в том числе проявляя инициативы по создании собственной цифровой валюты. Встроить уже существующие криптовалюты, например биткоин, в классическую экономическую систему невозможно, и законы, которыми можно попытаться их контролировать, вряд ли будут соблюдаться.

«Да, мы можем какие-то законы принять, правила, порядок, но никто не будет выполнять. Вот уже существующие криптовалюты — никто не будет выполнять, а взять и разработать с нуля какую-то криптовалюту и распространить, чтобы все начали пользоваться, — это тоже не получается сейчас сделать. Поэтому такая немножечко патовая ситуация. С одной стороны, да, идея хорошая, перспективная, но как ее встроить в текущую экономическую систему, непонятно», — заявил эксперт.

Ранее в этот же день телеканал Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране.

По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми. Отмечается, что в России зарегистрировано примерно 17 млн криптокошельков.

Позже в четверг Центробанк РФ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В декабре Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами. Она заверила, что регулятор может реализовать это ограничение. В этом же месяце в ЦБ сообщили, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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