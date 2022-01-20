Олимпийский комитет РФ утвердил расширенный состав команды на Игры в Пекине

Исполком Олимпийского комитета России 20 января утвердил расширенный состав команды на Игры в Пекине, в него вошли 217 спортсменов.

Список не является окончательным, до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Также стало известно, что у команды ОКР (Олимпийский комитет России) на Играх в Пекине будут два знаменосца — мужчина и женщина, но спортсменов пока не выбрали.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее в этот день стало известно, что фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной на участие в Олимпийских играх в Пекине. Из мужчин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

17 января был опубликован состав сборной по биатлону. В команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Среди женщин представлять страну на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.