Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мурашко сообщил о росте повторной заболеваемости среди перенесших COVID-19
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 55 российских регионах
Мир
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Армия
Подлодка «Волхов» выполнила пуск ракеты «Калибр» в акватории Японского моря
Экономика
Собянин заявил об адаптации экономики Москвы к условиям пандемии
Мир
В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Общество
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19
Мир
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Общество
Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

Олимпийский комитет РФ утвердил расширенный состав команды на Игры в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполком Олимпийского комитета России 20 января утвердил расширенный состав команды на Игры в Пекине, в него вошли 217 спортсменов.

Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты
Вернуть Россию на подиум главного старта четырехлетия постараются Логинов, Латыпов и Резцова

Список не является окончательным, до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Также стало известно, что у команды ОКР (Олимпийский комитет России) на Играх в Пекине будут два знаменосца — мужчина и женщина, но спортсменов пока не выбрали.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее в этот день стало известно, что фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной на участие в Олимпийских играх в Пекине. Из мужчин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

17 января был опубликован состав сборной по биатлону. В команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Среди женщин представлять страну на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022