Дацик заявил о готовности изменить стиль ведения боя ради турнира РЕН ТВ

Российский боец Вячеслав Дацик собирается изменить свой стиль ведения боя в предстоящем турнире РЕН ТВ.

Главный козырь Дацика — таранный удар, однако, по словам бойца, он будет бесполезен в бою с Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик.

«В сражении с Пулеметчиком этот удар будет совершенно бесполезен, так что в него будет нереально попасть, поэтому учусь работать много, серийно и технично», — рассказал Дацик.

В свою очередь, Дукаев заявил, что будет стараться сбить соперника с толку.

«Будет вся работа сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться, это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него», — сказал Пулеметчик.

Как считает боксер Максим Бабанин, четыре раунда по три минуты — это хорошая возможность для соперников раскрыться в их сильных сторонах.

«Зелимхан будет на ногах двигаться, захочет его измотать. И Славе надо четко выработать свой план, где-то выкидываешь легкий удар и потом акцент уже», — пояснил он.

Разница в весе у соперников внушительная: Дацик весит 120 кг, а Дукаев — 80 кг.

28 января в студии РЕН ТВ состоится боксерское шоу «Winline Вечер Бокса», организованное промоутерской компанией «Союз» и телеканалом.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Макс Щербаков.