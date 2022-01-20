В Госдуме оценили данные о призыве Зеленского к США ввести санкции против РФ

Россия не собирается вторгаться на Украину, однако президенту Владимиру Зеленскому выгодно пугать население страны «агрессией» РФ. Об этом в четверг, 20 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Зеленский призвал американских сенаторов не ждать якобы возможной эскалации со стороны РФ, а ввести санкции уже сейчас.

По словам российского политика, складывается впечатление, что украинские власти сами с нетерпением ожидают придуманной эскалации.

«Наша страна не собирается вторгаться, а санкции нужно ввести, по мнению Зеленского, видимо, в качестве превентивных мер. Всем давно известно, что без команды или одобрения извне лидер, наверное, сейчас только на словах «независимой» Украины никаких заявлений делать не будет», — отметил Белик.

Политик напомнил, что президент США Джо Байден уже пригрозил РФ «невиданными санкциями» из-за Украины, также указав на то, что нынешний Киев и шагу ступить не может без своих западных кураторов.

«Для стремительно теряющего свой рейтинг внутри Украины Зеленского выгодно пугать население некогда дружественной нам страны «агрессией» России и обвинять нас во всех проблемах. Кроме того, это отличный предлог для размещения военной техники рядом с Россией. Россия не собирается нападать, но при этом наша страна будет действовать в соответствии с необходимостью обеспечить свою безопасность и спокойно наблюдать за тем, как наступательные вооружения стягиваются к нашим границам, не собирается», — заключил депутат.

19 января Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта. Он уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом.

Кроме того, США могут зеркально ответить РФ в случае кибератак на Украину, заявил глава Белого дома. При этом американский лидер выразил уверенность, что в Москве не хотят полномасштабных военных действий с Западом. Однако Байден считает, что РФ «предпримет действия» по Украине.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.