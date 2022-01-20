Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

Государственная дума единогласно приняла на заседании в четверг, 20 января, сразу во втором и окончательном третьем чтениях поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%.

Согласно документу, пенсионные выплаты с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%.

После повышения средний размер пенсии составит около 19 тыс. рублей.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Известиям», что верхняя палата российского парламента рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6% неработающим пенсионерам 26 января.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

Спустя два дня комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий.

17 января правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России.