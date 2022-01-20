Суд арестовал главврача «Матросской Тишины» по делу о коррупции

Суд в Москве на два месяца арестовал главного врача следственного изолятора «Матросская Тишина» Александра Кравченко по делу о получении взяток. Об этом 20 января сообщает пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта», — заявили в суде.

Днем ранее главврачу предъявли обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Кравченко организовывал медицинские освидетельствования осужденных, по результатам которых принимались решения о наличии у них тяжелых заболеваний, что могло стать основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.