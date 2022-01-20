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Иммунолог назвал условие для лечения COVID-19 антибиотиками

Иммунолог Крючков объяснил, когда стоит лечить COVID-19 антибиотиками
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Антибиотики не лечат вирусные инфекции, они назначаются, когда присоединяется еще одна инфекция, рассказал в четверг, 20 января, «Известиям» генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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По его словам, COVID-19 развивается из-за вирусной инфекции, а антибиотиковая терапия направлена на подавление бактериальной инфекции.

«Антибиотики сами по себе не лечат вирусные инфекции, они назначаются, когда на фоне вирусной инфекции присоединяется еще и бактериальная, к примеру появляется гной или налет. Азитромицин, к примеру, назначали при ковиде сначала не потому, что это — антибиотик, а потому, что он показывал в лабораторных условиях еще и противовирусную активность. Поэтому антибиотики не назначаются на ранних сроках коронавирусной инфекции», — объяснил Крючков.

Лечение нового штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от лечения других вариантов COVID-19, уточнил он. Всё зависит от особенности течения болезни и факторов риска у человека.

Ранее специалисты отмечали, что назначить верное лечение могут только врачи, в связи с чем важно вовремя к ним обращаться.

Также в четверг главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков также отметил, что при инфицировании «Омикроном» начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками. Для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы для полоскания. Также можно применять таблетки и спреи с анестетиком, добавил Крюков.

Владимир Зайцев, в свою очередь, рассказал, что «Омикрон» сначала поражает слизистые и верхние дыхательные пути. В этой связи следует обрабатывать именно нос и горло. Он объяснил, что спиртовые смеси обжигают слизистые оболочки и могут образовать рубцы, потому важно, чтобы антисептики были на водной основе.

Ранее 20 января врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что, ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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