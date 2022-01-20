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Кулеба показал Блинкену карту Украины с регионами России

УНИАН: Кулеба показал Блинкену карту Украины с двумя регионами России
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту государства, включающую два региона России. Об этом 20 января сообщает агентство УНИАН.

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Так, днем ранее состоялась встреча украинского министра с коллегой из США. После беседы Блинкен опубликовал на своей странице в Twitter пост, к которому прикрепил фотографии с мероприятия.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал он.

Как отмечает издание, на одной из фотографий запечатлена карта Украины с присоединенными российскими регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью. Кроме того, на карте якобы изображены регионы современной Польши, пишет «Газета.Ru».

Украинские политические и общественные деятели неоднократно заявляли о территориальных претензиях на регионы РФ. Так, в конце декабря украинский публицист Сергей Грабовский указал на то, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются территориями Украины.

Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с «Известиями» отметил провокационную направленность претензий Киева на территории РФ. Он подчеркнул, что подобные высказывания подтверждают необходимость обеспечивать национальную безопасность страны.

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