Кулеба показал Блинкену карту Украины с регионами России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту государства, включающую два региона России. Об этом 20 января сообщает агентство УНИАН.

Так, днем ранее состоялась встреча украинского министра с коллегой из США. После беседы Блинкен опубликовал на своей странице в Twitter пост, к которому прикрепил фотографии с мероприятия.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал он.

Как отмечает издание, на одной из фотографий запечатлена карта Украины с присоединенными российскими регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью. Кроме того, на карте якобы изображены регионы современной Польши, пишет «Газета.Ru».

Украинские политические и общественные деятели неоднократно заявляли о территориальных претензиях на регионы РФ. Так, в конце декабря украинский публицист Сергей Грабовский указал на то, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются территориями Украины.

Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с «Известиями» отметил провокационную направленность претензий Киева на территории РФ. Он подчеркнул, что подобные высказывания подтверждают необходимость обеспечивать национальную безопасность страны.