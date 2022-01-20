Суд в Москве огласил приговор фигурантам «дела об аргентинском кокаине»

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных 20 января назначил сроки лишения свободы четверым фигурантам резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Согласно приговору, ключевой фигурант дела, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии строгого режим и штрафом в 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению Ковальчука спрятал чемоданы с наркотиком в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет и на штраф в 1,6 млн руб. Предприниматели из Москвы Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли забирать груз на склад МИДа в столице РФ и были задержаны с поличным, приговорены к 16 и 13 годам колонии соответственно. Штрафы для них составили 1 млн руб. и 900 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Защита уже объявила о намерении обратиться в суд с апелляцией.

В 2018 году спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 кг кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали российские дипломаты.

Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова арестовали в Москве. Андрей Ковальчук был экстрадирован из Германии.

По словам обвиняемых, Ковальчук «ввел их в заблуждение», предложив заработать. Бизнесмен, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что он никогда не работал в ведомстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.