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Ученые заявили о способности кофе снизить риск развития рака матки

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Ученые из Китайской академии медицинских наук изучили взаимосвязь между употреблением кофе и риском развития рака эндометрия (рак матки). Исследование показало, что его употребление может снизить риск развития этой болезни. Данные опубликовали в научном журнале Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.

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Согласно размещенной информации, ученые изучили 24 работы, посвященные употреблению этого напитка. Рассматривались данные более чем 699 тыс. женщин. Из их числа рак эндометрия появился у 9833 человек.

Показатели потребления кофе у разных групп (рассматривалось курение, индекс массы тела, гормональная терапия) немного различались. Но, судя по общей статистике, те женщины, которые пили больше всего кофе, страдали от рака эндометрия на 29% реже, чем те, кто пил его меньше или вообще не пил. При этом способ приготовления кофе (фильтрованного или вареного) особой роли не играл.

Специалисты отмечают необходимость консультаций с врачами для выявления онкологических заболеваний.

1 января ученые из США заявили, что потребление сладких напитков может повышать риск развития рака кишечника. Специалисты на протяжении почти 24 лет изучали пищевые привычки 95 тыс. человек. Было установлено, что злоупотребление напитками, содержащими большое количество сахара, в два раза увеличивает вероятность развития рака кишечника.

4 ноября прошлого года ученые британского Ноттингемского университета, китайского Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, способного помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

А 8 октября ученые из СПбГУ сообщили о получении частиц, которые выделяют раковые опухоли в организме человека на каждой стадии его развития. Разработка команды LightUP дешевле существующих аналогов в три раза, а точность определения болезни в сравнении со старыми методами выше в пять раз.

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