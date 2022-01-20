Эксперт исключила исчезновение пластиковых кредиток в России в ближайшее время

Вряд ли в ближайшие два года пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью и их заменят виртуальные аналоги. Об этом заявила «Известиям» Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер», в четверг, 20 января.

Ранее в этот же день управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков выразил мнение, что в ближайшие несколько лет пластиковые кредитки заменят на виртуальные аналоги. По его словам, равенство между физическими и виртуальными картами наступит в 2022 году. А еще в течение пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Он полагает, что захотят продолжать пользоваться физической банковской картой не более 15% граждан.

Для пользователя, по словам Усковой, отказ от пластика «сулит только выгоду». Виртуальные карты — это удобно, их невозможно потерять и очень сложно скомпрометировать, так как данные передаются платежными сервисами в защищенном виде, а реквизиты скрыты. Всё это ставит под вопрос существование обычного пластика.

Эксперт отметила, что эмиссия виртуальных банковских карт растет, но часто их открывают в дополнение к обычному пластику — для ежедневных покупок или безопасных трансакций в интернете. Однако чтобы поменять пользовательские привычки, нужно больше времени, считает она. Также важно выравнять условия использования виртуальных и пластиковых карт, подчеркнула специалист.

Сейчас многие банки устанавливают ограничения по сумме и количеству проведенных операций по виртуальным картам в месяц, что не очень удобно для основного платежного средства, подчеркнула Ускова.

«Отказ от пластика в пользу цифровых аналогов — естественный процесс. С одной стороны, всё громче звучит ESG-повестка, которая диктует отказ от пластика, с другой стороны, эмиссия пластиковых карт — дело затратное в отличие от выпуска виртуалок», — констатировала гендиректор «Фаст Ривер».

Она рассказала, что набирают популярность бесконтактные формы оплаты: Pay-сервисы и NFC-чипы. Они «прописываются» даже в самых бюджетных смартфонах и в будущем, с удешевлением технологий, найти смартфон без NFC-чипа вообще не получится, считает специалист. Также она призвала не сбрасывать со счетов растущую популярность оплаты по QR-кодам — для таких трансакций нужна только камера, а она точно есть в каждом смартфоне.