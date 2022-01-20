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В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19

Ракова: в Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19
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В Москве свободна половина коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 20 января, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма «Омикрон» в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза», — сказала она журналистам.

Ракова отметила, что число госпитализаций выросло на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%.

Она сообщила, что власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям.

«На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей — из развернутого фонда размером почти 14 тыс. коек заняты всего 50%», — отметила Ракова.

Ранее в этот день в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России.

Доминирующим штаммом в РФ остается штамм «Дельта». В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с распространением штамма «Омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет. Он пояснил, что в скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В тот же день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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