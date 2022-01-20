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Два детских сада построят в подмосковной Балашихе в 2022 году

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Два детских сада построят в 2022 году в Балашихе (Московская область). О выделении бюджетных средств сообщило региональное министерство строительного комплекса.

Учреждение на 125 мест появится на улице Заречной. На улице Твардовского рабочие построят детский сад на 80 мест. На текущий момент работы ведутся на уровне второго этажа зданий, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Строительство ведется по графику.

Здания будут отвечать современным требованиям комфорта и безопасности детей. Для малышей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. В детских садах подготовят просторные игровые и спальные комнаты, также появятся музыкальные и физкультурные залы, медицинские кабинеты, административные помещения. На прилегающей территории рабочие установят игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.

Всего в Московской области в 2022 году введут в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений на 2,7 тыс. мест.

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