Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве

В Москве маршрутка и автобус столкнулись на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали две женщины. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

«На улице Сталеваров в районе дома 14 на остановке общественного транспорта столкнулись маршрутное такси и автобус», — цитирует «РИА Новости» собеседника из ведомства.

В результате инцидента пострадали две женщины — пассажирки маршрутного такси. Их госпитализировали на «скорой».

Ранее в этот день в Московской области в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали семь человек, их госпитализировали.