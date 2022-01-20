В Минцифры рассказали о перечне решений для «умных» домов

Разработка стандарта «умного» многоквартирного дома (МКД) подразумевает возможность внедрения и использования интеллектуальных приборов от различных производителей и поставщиков в единой информационной экосистеме. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе министерства в четверг, 20 января.

«Планируется обеспечить МКД минимальным перечнем «умных» решений. Полный перечень систем, модулей и конечных устройств, которые будут формировать единую цифровую систему, пока находится на этапе обсуждения». — сказали в ведомстве.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что замглавы Минцифры Андрей Заренин направил письма представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и еще 37 организаций. Он попросил их направить предложения со списком сервисов, которые позволят назвать дом и квартиру «умными». Перечень необходим для разрабатываемого государственного стандарта (ГОСТа) «умного» многоквартирного дома. Получатели письма должны направить свои предложения до следующего совещания — 21 января.

Так, предлагается включить в проект ГОСТа платформу для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, а также контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет — робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.

О планах по созданию ГОСТа для «умного» дома стало известно в сентябре. Согласно проекту дорожной карты по развитию отрасли связи, которую Минцифры разрабатывает совместно с операторами, стандарты должны подготовить к марту 2022 года. В проекте отмечалось, что построенные и введенные в эксплуатацию дома будут доводить до соответствия стандарту «умного» дома в ходе капитального ремонта.