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В продажу поступил первый печатный гид Michelin по Москве

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В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве. Об этом сообщила в четверг, 20 января, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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«Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки», — рассказала Наталья Сергунина.

В печатном издании насчитывается более 120 страниц, а все материалы предоставлены на русском и английском языках. В гастрономический гид вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье» в октябре прошлого года.

Еще тогда международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек на презентации отметил талант шеф-поваров Москвы. Он заявил, что местным кулинарам удалось не только сохранить гастрономическое наследие, но и привнести туда новый взгляд на приготовление пищи.

Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны попали в знаменитый путеводитель. Приобрести печатную вервию гида можно на платформе «Яндекс.Маркет». А за рубежом гид можно будет вскоре приобрести на Amazon. Также описание ресторанов будет опубликовано на сайте Michelin.

Гид Michelin выпускается с 1900 года . Он считается одним из самых известных и влиятельных гастрономических путеводителей в мире. Процесс «рейтингования» ресторанов проходит конфиденциально — эксперты путешествуют анонимно и составляют отчет о посещенном заведении. Уже потом, на его основе и проводится оценка ресторанов в главном офисе в Париже.

14 октября в Москве прошла церемония вручения звезд «Мишлен» ресторанам и кафе города. Одной звезды «Мишлен» удостоились семь заведений: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, «Сахалин» и «Савва», а Twins Garden и Arrest-Chef’s Table получили две звезды «Мишлен». Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии церемонии заявил, что за последние десять лет количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза и они шагнули в число лучших в мире.

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