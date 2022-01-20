На юге Италии произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,3 произошел на западном побережье южной итальянской области Калабрия. Об этом 20 января сообщает агентство АNSА.

Отмечается, что из многих школ и других общественных учреждений были эвакуированы люди. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

9 января стало известно, что два метра Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения.

После инцидента власти провели осмотр и обнаружили место обрушения. Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.

Ранее, 26 декабря, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит. Эпицентр располагался в 175 км к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.