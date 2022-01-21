Врач назвал самую вредную для волос прическу

Самой вредной прической для волос является начес. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

«Мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно», — рассказал Абрамов в эфире радио Sputnik.

Как указал Абрамов, на здоровье волос не влияет их длина. Трихолог считает, что стричь волосы, так как они «становятся тяжелыми» и начинают выпадать, — это неправильно, так как на голове могут удержаться волосы любой длины, отметил специалист.

Абрамов посоветовал обратить внимание на то, как часто возникает необходимость в мытье волос, а также на ширину пробора: чем он больше, тем скорее нужно обратиться к врачу.

Людям с жирными волосами не стоит использовать большое количество шампуня, так как это спровоцирует выработку еще большего секрета, рассказал Абрамов и посоветовал выбирать для мытья головы нейтральное средство.

Ранее, 24 декабря, врач-косметолог, трихолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко рассказала «Известиям», почему седеют волосы и в чем причина раннего появления седины.

Как подчеркнула врач, «возрастное» появление седых волос (в среднем в возрасте 50–55 лет) — это физиологический процесс, связанный с ослаблением функции меланоцитов, продуцирующих меланин, который обеспечивает цвет волос.

Причиной ранней седины могут быть генетика или хронический стресс. Во время стресса в кровь поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, вследствие чего пигмент нейтрализуется, а спазм сосудов на фоне нервного потрясения нарушает микроциркуляцию вокруг волосяного фолликула и может привести к атрофии и даже гибели меланоцитов.