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Около половины девятиклассников не начали готовиться к итоговому собеседованию

Около половины девятиклассников не начали готовиться к итоговому собеседованию по русскому языку
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Около половины девятиклассников в России еще не приступали к подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку, которое состоится 10 февраля. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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«60% девятиклассников уже активно готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку. 40% учащихся еще даже не приступали к подготовке, при этом 11% из них готовиться не собираются совсем», — говорится в тексте.

Отмечается, что более половины опрошенных (51%) готовятся к итоговому собеседованию с учителем в школе, 28% учащихся занимаются самостоятельно (смотрят видео на YouTube, используют интернет-ресурсы, учебные материалы и сборники). 16% школьников помогает репетитор, еще 5% респондентов готовятся к собеседованию на образовательных курсах.

По мнению большинства опрошенных (42%), самым трудным заданием является пересказ текста. Второе по сложности задание — монолог по одной из выбранных тем. Сложности также возникают у учеников во время диалога с экзаменатором. И 2% школьников плохо справляются с чтением текста вслух.

При этом около половины (40%) девятиклассников не понимают, с какой целью проводится итоговое собеседование.

При подготовке главную проблему для школьников представляет большая ответственность, так как итоговое собеседование является допуском к ОГЭ. 36% школьников испытывают трудности с выражением своих мыслей устно, а 9% опрошенных не хватает времени на подготовку. Часть респондентов (7%) выбрала вариант «другое» и указала в качестве главной проблемы такой фактор, как лень.

В целом свою готовность к итоговому собеседованию на данный момент школьники оценивают на 3,5 балла из 5.

В марте прошлого года сообщалось, что «зачет» на итоговом собеседовании по русскому языку получили более 98,5% девятиклассников.

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