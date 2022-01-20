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Корейские автомобили стали лидерами по числу угонов в Москве

Корейские автомобили стали лидерами по числу угонов в Москве в 2021 году
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Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали данные обращений по угонам в Москве в 2021 году и определили самые угоняемые марки автомобилей. Ими стали корейские машины.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 20 января в редакцию «Известий», если в прошлом году в тройке лидеров преобладали модели японской Toyota AV 4 (16% от всех угнанных авто) и Camry (8%), то к концу 2021 года их место заняли Hyundai Santa Fe (18%) и Kia Sportage (14%). Тройку лидеров ушедшего года замыкает еще одна модель корейской марки Kia — Sorento с показателем 12%.

По итогам этого года Москва стала лидером по угонам среди российских субъектов. В прошлом году столица занимала шестую строчку рейтинга.

14 октября российская Госавтоинспекция дала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона. Так, ГИБДД рекомендует оборудовать машину сигнализацией. При этом следует обращать внимание на режим ее срабатывания во избежание случаев сканирования.

Кроме того, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, а также в наиболее освещенных и просматриваемых местах дворовых и уличных территорий.

В ГИБДД также порекомендовали не доверять управление автомобилем посторонним лицам, а также застраховать машину.

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