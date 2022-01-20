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В «Современнике» рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 худрука Рыжакова

В «Современнике» сообщили, что штамм-«Омикрон» протекает у худрука Рыжакова без осложнений
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На данный момент художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме. Об этом в четверг, 20 января, сообщил «Известиям» представитель театра.

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Ранее в этот день стало известно, что Рыжаков во второй раз заболел COVID-19. В декабре 2020 худрук перенес ту же болезнь.

«В начале недели (17 января. — Ред.) у него был зафиксирован «Омикрон» (штамм коронавируса .— Ред.). Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За ее течением наблюдают специалисты из больницы, также помогает семейный доктор», — говорится в сообщении.

Повторный анализ на коронавирус, взятый у Рыжакова 20 января, показал отрицательный результат. По мнению врачей, поводов беспокоиться о здоровье худрука нет.

«В скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни. <…> Рыжаков уже перенес ковид (коронавирус. — Ред.). Течение болезни было легким, карантин также проходил в домашних условиях», — отметили в театре.

Ранее в этот день актер Олег Басилашвили сообщил «Известиям», что заболел COVID-19. По словам 87-летнего артиста, он находится дома. Симптомов коронавируса у него нет.

19 ноября российского певца Александра Серова выписали из больницы после лечения от COVID-19. Артист пробыл в клинике больше месяца. Врачи зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.

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