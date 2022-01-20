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Кондитера будут судить за отравление восьми человек в Якутии

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении кондитера в Якутии. После употребления праздничных тортов отравились восемь человек.

Обвиняемая являлась ответственным работников одного из кондитерских цехов в поселке Хандыга. По версии правоохранительных органов, в июле 2021 года женщина организовала производство и сбыт тортов с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Некачественную продукцию приобрели восемь человек. Они перенесли острую кишечную бактериальную инфекцию, пишет ИА YakutiaMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». После утверждения обвинительного заключения материалы направлены в суд.

В Чувашии с 11 по 12 января около 40 школьников обратились к медикам с жалобами на боли в животе и повышенную температуру. Всего в школу, в том числе по состоянию здоровья, не пришли свыше 150 учащихся. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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