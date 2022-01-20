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Собянин заявил об адаптации экономики Москвы к условиям пандемии

Собянин: пессимистичные прогнозы на фоне пандемии не оправдались, экономика Москвы справляется
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Экономика Москвы справляется, пессимистичные прогнозы на фоне ситуации с коронавирусом не подтвердились. Об этом в четверг, 20 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Много было прогнозов о том, что пандемия, экономика не справится с этими вызовами, будут серьезные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжелому, но и к 2019 году, базовому», — сказал Собянин.

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Собянин также указал на рост экономики столицы по ряду показателей — по инвестициям (+12%), строительству (+23%), промышленному производству (+28%).

Торговля также вышла в плюс, указал Собянин. Он отметил, что, по оценкам экспертов, это произошло из-за того, что россияне не ездили в Европу и совершили покупки в российских магазинах.

«Даже гостиничный бизнес, за который мы в 2020 году опасались просто, что он не выдержит, — уже в 2021 году мы видим, что он практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать. Это как-то компенсировало ситуацию», — добавил мэр Москвы.

18 января Собянин заявил, что меры, ранее принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, продлеваются до 1 апреля. Так, продлевается домашний режим для пожилых людей и требование работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленку. При этом градоначальник призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

В конце декабря Собянин рассказал, что сотни миллиардов рублей были потрачены в Москве на поддержку предприятий в связи с пандемией коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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