Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали возле Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение вблизи Курильских островов 20 января. Местные жители не ощутили подземные толчки.

По данным сейсмостанции Южно-Сахалинска, магнитуда землетрясения составила 3,2. Эпицентр находился в море рядом с островом Парамушир, сообщает ИА SakhalinMedia. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.

15 января на Курильских островах была объявлена угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Высота волны могла составить не более 0,2 м (для Японии — 0,3 м).

18 января землетрясение зарегистрировали в Холмском районе Сахалинской области. Эпицентр находился в 8 км к востоку от села Пионеры. Подземные толчки ощутили жители Томаринского, Холмского и Долинского районов, а также Южно-Сахалинска.