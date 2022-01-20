В Москве выявили максимальные 11,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В Москве выявлены максимальные за все время пандемии 11,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Такие данные 20 января приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выявлено случаев за сутки — 11 557, человек выздоровело за сутки — 2 307, человек умерло за сутки — 70», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд по числу заболевших был зарегистрирован 19 июня 2021 года и составлял 9 120 человек.

Кроме того, новый максимум с начала пандемии зафиксирован в Санкт-Петербурге. Там за сутки выявлено 4 753 случая COVID-19.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в тот же день сказал, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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