Дом в Уссурийске расселят после пожара с пятью погибшими

Администрация Уссурийска признала аварийным дом на улице Столетова, в котором в результате пожара погибли пять человек. Здание подлежит сносу.

Договоры социального найма с жильцами планируют расторгнуть до конца 2031 года. Граждан переселят в другие помещения. Срок переселения может быть скорректирован, пишет ИА UssurMedia.

Семья, проживавшая в доме, временно разместилась у родственников. В администрации города сообщили, что власти готовы предоставить пострадавшим маневренное жилье.

Крупный пожар в двухквартирном частном доме произошел в конце ноября. По данным соседей, владелец квартиры, где началось горение, пригласил гостей на поминки жены. Во время застолья люди не заметили пожар, погибли четыре мужчины и женщина. Сообщение спасателям поступило от соседей, они же пытались вытащить на улице пострадавших. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на кровлю. Вторая квартира не пострадала.