Volkswagen внес изменения в комплектации модели Golf

Марка Volkswagen расширяет линейку базового и опционального оснащения модели Golf.

Как сообщает 20 января пресс-служба бренда, на российском рынке Golf восьмого поколения предлагается в двух версиях — Exclusive и GTI.

С января 2022 года модель в базовом оснащении обеих версий оборудуется навигационной системой Discover Media, беспроводным интерфейсом для подключения мобильного телефона App-Connect и адаптивным круиз-контролем. Кроме того, Golf в исполнении Exclusive теперь комплектуется системой выбора режима движения, а Golf GTI — акустической системой Harman Kardon и парковочным ассистентом Park Assist.

Опционально Golf GTI комплектуется новыми колесными дисками Bergamo 18″. Кроме того, теперь для обеих версий в качестве опции предлагается система удержания в полосе Lane Assist.

3 ноября сообщалось, что Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.