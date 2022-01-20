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Штормовой ветер с метелью прогнозируют в Красноярском крае

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Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В регионе ожидаются низовая метель и значительное усиление ветра.

Согласно прогнозам, на юге Таймыра ветер усилится до 27 м/с. Комплекс неблагоприятных погодных условий ожидается в северных и южных районах Красноярского края. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Спасатели рекомендуют жителям региона по возможности не выходить из зданий. Во время передвижения по улицам следует избегать деревьев и шатких конструкций.

В горных районах специалисты прогнозируют лавинную опасность. В центральных районах и на юге образуется гололедица.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальном потеплении во всех регионах России в ближайшие дни. Температурный фон превысит норму. Наиболее значительная аномалия будет наблюдаться в Сибири, где отклонение от нормы достигнет 8–16 градусов.

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