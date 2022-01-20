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Стая волков нападает на поселки в Хабаровском крае

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Жители Хабаровского края сообщили о стае волков, которая нападает на сторожевых собак в поселках. Охотоведы отмечают нетипичное для хищников поведение.

Нападения волков происходят с 10 января. В поселках Победа, Пасека и Новокуровка погибли несколько собак. Одного из псов волки утащили вместе с цепью. Кроме того, растерзанную собаку местные жители нашли возле будки во дворе. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Специалисты отмечают, что в лесах тайги достаточно косуль, зайцев и другой типичной для волков добычи. Предполагается, что хищники стали заходить в поселки из-за изобилия снега в лесу, которое мешает охоте в естественной среде обитания. Администрация Побединского сельского поселения сообщила о нападениях в министерство природных ресурсов и профильные ведомства.

По данным Комитета охотничьего хозяйства, охотникам в Хабаровском районе выданы разрешения на отстрел волков.

Ранее решение об отстреле волков было принято в районе Великого Новгорода. 12 января на мужчину в поселке Хвойная напала волчица.

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