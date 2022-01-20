Минцифры попросило IT-компании направить предложения для ГОСТа «умных» домов

Правительство РФ совместно с девелоперами и IT-компаниями разрабатывает государственный стандарт «умного» многоквартирного дома. Проект содержит список сервисов, которые позволят назвать дом и квартиру «умными». Об этом сообщает в четверг, 20 января, «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы Минцифры Андрея Заренина к представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и еще 37 организаций.

Получатели письма должны направить свои предложения до следующего совещания — 21 января.

Среди «умных» сервисов предлагается включить платформу для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, а также контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет войдут робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.



Собеседник издания, знакомый с подготовкой проекта, рассказал, что правительство собирается привести «зоопарк сервисов» к единому знаменателю. По его словам, при идеальном сценарии все застройщики и IT-компании будут использовать единые протоколы обмена данными и схожие решения, что поможет организовать единую цифровую среду.

По словам источника, в правительстве потенциальный рынок «умных» устройств для квартир и домов для российских производителей электроники оценили в 150 млрд рублей.

Директор по цифровому развитию Glorax Дмитрий Лившин отметил, что не все компоненты для создания «умного» дома изготавливаются в РФ. Поэтому принятие стандартов может поставить производителей в трудное положение, так как им придется адаптировать решения под локальные требования, и «инициатива может вынудить их уйти из России».

1 декабря в сети «Мегафон Ритейл» сообщили, что с начала 2021 года спрос на устройства для «умного» дома вырос на 34% в натуральном выражении и 41% — в денежном. Специалисты прогнозировали, что среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного» дома до 2023 года составят в среднем около 30%. Тренд наблюдается и в России.

В тройку самых популярных товаров вошли смарт-колонки с голосовым управлением (62% продаж0, интеллектуальные системы освещения (10,4%) и смарт-розетки для экономии и учета электричества (6,4%).

О планах по созданию государственного стандарта (ГОСТа) для «умного» дома стало известно в сентябре. Согласно проекту дорожной карты по развитию отрасли связи, которую Минцифры разрабатывает совместно с операторами, стандарты должны были подготовить к марту 2022 года. Согласно проекту, построенные и введенные в эксплуатацию дома будут доводить до соответствия стандарту «умного» дома в ходе капитального ремонта.