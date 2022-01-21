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В «Авито» оценили договоренность о мировом соглашении с «Яндексом»

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В «Авито» рассчитывают, что «Яндекс» будет добросовестно исполнять условия мирового соглашения, о котором удалось договориться в ходе судебного процесса. Об этом 21 января рассказал директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти «Авито» Виктор Топадзе.

Поисковый спрос: «Яндекс» пустил в «колдунщики» конкурентов
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Таким образом он прокомментировал тот факт, что «Авито» вместе с рядом других компаний и Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) удалось урегулировать с «Яндексом» вопрос в отношении поисковой системы. Мировое соглашение предусматривает дополнительные обязательства «Яндекса», направленные на сохранение конкуренции, например обеспечение доступа к технологии поисковика «обобщенные ответы» («колдунщики»).

«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе», — рассказал Топадзе.

Из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Известий», также следует, что в «Авито» рассчитывают на развитие всех интернет-сервисов в конкурентной среде.

«Этот кейс показывает как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость, и способность IT-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем. В результате доступ к технологии «обогащенных ответов» получат все заинтересованные участники отрасли, не только IT-лидеры», — добавил Топадзе.

При участии коалиции, куда входит «Авито», IVI, «Дром», «Циан», «Профи.ру», Zoon, «2ГИС», «Туту.ру» и ФАС, «Яндекс» разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии «обогащенных ответов».

Процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к «обобщенным ответам», а также процедуру разбора жалоб и аудит выполнения «Яндексом» согласованных процедур.

Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через 1–2 месяца.

«Колдунщиками» принято называть интерактивные ответы на запросы пользователей. Технически они могут быть настроены для использования не только принадлежащими «Яндексу» сервисами. Тем не менее, по словам участников рынка, сторонним компаниям доступ к «колдунщикам» не предоставляется.

В августе 2020 года Avito, IVI, Profi.ru, Zoon, «Дром», «Циан», «Туту.ру» и 2ГИС обращались в ФАС с жалобой на ограничение конкуренции.В «Яндексе» со своей стороны утверждали, что виджеты являются международным отраслевым стандартом и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.

В апреле 2021 года ФАС возбудила дело в отношении компании за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске.

19 января 2022 года в «обогащенных ответах» начали появляться сторонние сервисы. «Яндекс» уже протестировал интеграцию в них электронных книг с «Литрес», mybook и book24, объявлений об услугах с Profi.ru и YouDo, вакансий hh.ru, фильмов с Okko.

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