Путин подписал указ о награждении Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 января, подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Шаймиев награжден за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Президент также направил первому президенту Татарстана поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея.

«Ваша деятельность, вся ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог», — говорится в тексте телеграммы.

Путин указал на то, что, возглавляя республику в переломную эпоху, Шаймиев не боялся трудностей и твердо следовал своим убеждениям и принципам. Российский лидер отметил, что первый президент Татарстана внес огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных и духовных традиций.

«А ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников, без преувеличения, стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан», — отметил Путин.

Минтимер Шаймиев занимал пост президента Республики Татарстан с 1991 по 2010 год. В 2017 году российский лидер подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» экс-главе Татарстана.