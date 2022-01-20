В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом

Крупнейшие учения Североатлантического альянса (НАТО) пройдут в начале марта за Полярным кругом. Об этом 20 января сообщает пресс-служба представительства США при организации.

«Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response («Холодный ответ». — Ред.) запланированы на начало марта. 35 тыс. военных из 28 стран примут участие», — указано в сообщении представительства в Twitter.

Планируется, что в учениях примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией. По его словам, США и их союзники намерены создать военные плацдармы вокруг России. Они стремятся обеспечить себе доминирование в Европе, убежден министр.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

В январе состоялись переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.