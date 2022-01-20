Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса
Общество
Вакцина «Спутник V» показала высокую защиту против штамма «Омикрон»
Мир
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Спорт
Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Экономика
Собянин заявил об адаптации экономики Москвы к условиям пандемии
Мир
В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Общество
В Москве выявили максимальные 11,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
Мир
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Общество
Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

В НАТО анонсировали крупнейшие учения за Северным полярным кругом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшие учения Североатлантического альянса (НАТО) пройдут в начале марта за Полярным кругом. Об этом 20 января сообщает пресс-служба представительства США при организации.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response («Холодный ответ». — Ред.) запланированы на начало марта. 35 тыс. военных из 28 стран примут участие», — указано в сообщении представительства в Twitter.

Планируется, что в учениях примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией. По его словам, США и их союзники намерены создать военные плацдармы вокруг России. Они стремятся обеспечить себе доминирование в Европе, убежден министр.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

В январе состоялись переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022