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Жительница Магадана перевела мошенникам свыше 5,7 млн рублей

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В Магадане возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 47-летней женщины. Потерпевшая перечислила неизвестным лицам свыше 5,7 млн рублей.

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По словам магаданки, она увидела на одном из сайтов рекламу с предложением дополнительного заработка за счет инвестиций. Женщина заполнила анкету и оставила контактные данные. После этого с ней связался незнакомый мужчина, который представился сотрудником брокерской компании. Собеседник предложил потерпевшей открыть «инвестиционный счет», пишет ИА MagadanMedia.

В течение месяца женщина переводила на счет крупные суммы. Часть средств потерпевшая оформила в кредит. Вывести вложенные средства магаданка не смогла.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, то житель Липецка перевел кибермошенникам 2,8 млн рублей. Злоумышленники убедили мужчину, что на его имя якобы оформлены кредиты. Чтобы их ликвидировать, мошенники предложили потерпевшему оформить встречные кредиты и перевести средства на «безопасный счет».

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