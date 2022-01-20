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Лукашенко вновь переболел COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь переболел COVID-19. На этот раз глава государства перенес штамм короновируса «Омикрон». Об этом он сообщил 20 января на встрече с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

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«Мы замечаем, что этот «Омикрон» — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим «Омикроном» переболел», — цитирует Лукашенко «БелТА».

По словам белорусского президента, COVID-19 он перенес на ногах и узнал о том, что переболел, только при проведении ПЦР-теста. Лукашенко также заявил, что этот коронавирус «пневмонии не дает».

Кроме того, глава республики указал, что Россия взяла правильный курс в вопросе борьбы с пандемией коронавируса и лечения людей.

«В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми. И сахарный диабет, и онкология, астма — такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить», — заключил Лукашенко.

В первый раз Лукашенко переболел COVID-19 в конце июля 2020 года. Тогда он заявлял, что перенес заболевание на ногах и бессимптомно.

18 января советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Он отметил, что при таком развитии волны можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеют от 1,5 до 2 млн человек. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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