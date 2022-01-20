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Экономист назвал причины рекордного роста цены нефти Urals

Экономист Домащенко назвал причины рекордного роста цены нефти Urals
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Цена нефти Urals растет на фоне того, что общая конъюнктура на мировом рынке благоприятствует этому, в том числе из-за страха введения Россией запрета экспорта сырой нефти, однако это маловероятно. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в четверг, 20 января.

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Ранее в этот же день международное ценовое агентстве Argus сообщило, что стоимость Urals превысила $90 за баррель впервые со 2 октября 2014 года.

Российский сорт нефти преодолел семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) поднялся в стоимости сначала выше $86 за баррель, а 19 января его цена в этом регионе достигла максимальных $91 за бочку.

Однако в Европе стоимость Urals на закрытии торгов достигала $89,6 за баррель.

«Однако рынок таков, что все может быстро поменяться в обратную сторону, особенно при ослаблении геополитических рисков относительно взаимоотношений РФ и НАТО», — сказал Домащенко.

Юлия Мельникова, аналитик УК «Альфа-Капитал», предположила, что цена Urals тянется вслед за глобальными тенденциями: накануне сорт нефти Brent так же обновил семилетний пик стоимости.

В пользу развития сырьевого ралли, по ее словам, играет множество факторов, — от сохранения дефицита рыночного предложения в мире до выраженного спроса на энергоносители, по мере того как экономики выходят из кризиса, спровоцированного пандемией. Тренд на стороне «быков», несмотря на явную перекупленность, отметила аналитик.

«Рост цен на нефть также отражает высокий спрос на сырье. При этом риски распространения штамма коронавируса «Омикрон» уже уходят на второй план. К тому же прогнозы международных агентств утверждают, что спрос на нефть достигнет допандемийного уровня уже в этом году», — сказала Мельникова.

Она добавила, что дисбаланс на рынке сохраняется из-за проблем с поставками, то есть на стороне предложения. Данные по запасам черного золота в хранилищах также остаются ниже среднеисторических.

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