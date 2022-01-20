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У берегов Приморья три месяца гниет китайский контейнеровоз с горючим

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В городе Находка Приморского края России уже третий месяц гниет у берегов города китайский контейнеровоз Rise Shine, заполненный нефтепродуктами. По оценке экспертов приморского филиала «Морспасслужбы Росморречфлота», на его борту находится около 130 т горючего. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По информации издания, местные жители всерьез обеспокоены ситуацией. Больше всего общественность города волнует риск разлива топлива из судна.

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«Непонятно, судно стоит полностью груженое и никому не нужное. А самое главное то, что оно заправлено под завязку. Видимо, сгниет здесь», — приводит издание мнение одного из жителей города.

Rise Shine 1999 года постройки стоит у берегов Находки с ноября прошлого года. 9 ноября стало известно, что судно с китайскими моряками потерпело бедствие — контейнеровоз сел на мель и переломился пополам возле поселка Приисковый. Тогда на помощь выдвинулся из Владивостока спасательный корабль «Лазурит». С его борта эвакуировали 14 моряков.

В этот же день губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о необходимости разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров. Дальневосточной транспортной прокуратурой была организована проверка по факту случившегося.

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