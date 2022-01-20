В СФ объяснили истерикой угрозы Байдена остановить операции с долларом в РФ

Президент США Джо Байден всегда производил впечатление очень взвешенного, опытного и мудрого человека, и его угрозы лишить банки России возможности проводить операции с американским долларом, вероятно, связаны с его окружением. Такое мнение в четверг, 20 января, «Известиям» выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Он (Байден. — «Известия») в политике давно, и я думаю, что это связано с его окружением. Кто готовит ему эти материалы, немного увлекается вот такой риторикой угроз, постоянных страшилок», — допустил сенатор.

Джабаров указал, что доллар является валютой, навязанной миру американцами и при этом ничем не подкрепленной. Чем меньше становится стран, входящих в долларовую зону, тем хуже самим американцам. На фоне таких угроз со стороны США другие страны, в том числе Китай — держатель огромной массы долларов, — задумаются, стоит ли рисковать и вкладывать своим капиталы в американскую валюту, подчеркнул парламентарий.

Россию же, по его словам, угрозами со стороны США лишить банки возможности проводить операции с долларом, а также отключить страну от платежной системы SWIFT, не напугать. В стране, указал сенатор, постепенно формируются другие платежные системы, способные заменить SWIFT, а с некоторыми партнерами Москва готова вести расчеты в национальных валютах.

«Я думаю, что это всё такая истерика, к сожалению, к которой и сам Байден подключается вместе с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном и его другими помощниками. Надо всё-таки успокоится всем и в Америке, и в Европе, дождаться ответов письменных (по гарантиям безопасности. — «Известия»), которые они нам дают, оценить их, а потом уже будем принимать решения конкретно, куда нам двигаться дальше», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что Россия не требует какого-то особого положения, а просит, чтобы ее оставили в покое и перестали продвигаться к ее границам. Именно поэтому Москва в декабре выдвинула предложения по гарантиями безопасности, а уже в январе состоялись трехэтапные переговоры. Теперь, по его словам, российская сторона ждет письменного ответа по итогам переговоров и указанным гарантиям.

Ранее в этот же день Байден на пресс-конференции заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом. При этом, по его словам, такие действия грозят негативным влиянием на американскую экономику.

Соединенные Штаты не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Однако Байден выразил уверенность, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом. Президент США также подчеркнул, что РФ намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но за это ей «придется заплатить большую цену».

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день указал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.