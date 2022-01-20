Смертность на дорогах снизилась на 21% в Сахалинской области

В 2021 году смертность на дорогах Сахалинской области снизилась на 21%. Такие данные приводит министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ведомстве считают, что положительной динамики удалось добиться благодаря комплексу работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На региональных и городских объектах проведены мероприятия по обустройству объектов безопасности. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Всего установлено 8,8 тыс. м пешеходного ограждения, почти 3,3 тыс. м барьерного ограждения, а также почти 1,2 тыс. дорожных знаков. На улицах Памятной и Ленина в Южно-Сахалинске появилось 54 пешеходных и транспортных светофора.

На дорогах региона обустроили свыше 17,4 тыс. м тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, проложено 16,35 тыс. м линий освещения.

В Южно-Сахалинске, Невельске, Охе, Южно-Курильске и на дороге Южно-Сахалинск — Корсаков установили пять стационарных комплексов, которые фиксируют нарушения в местах концентрации ДТП. Специалисты отмечают снижение количества нарушений правил дорожного движения на данных участках.

Кроме того, в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» для региона закуплен автомобиль скорой помощи класса С. Он необходим для помощи пациентам, пострадавшим при авариях.