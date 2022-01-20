В Кремле ответили на угрозу Байдена о «катастрофе» для России

Заявления США с угрозами в адрес России не помогают разрядке отношений, а только способствуют дестабилизации обстановки. На это 20 января указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о «катастрофе» для России в случае «вторжения» на Украину.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы Юго-Востока. Мы опасаемся в этой связи», — сказал он журналистам.

В ходе пресс-конференции 19 января глава Белого дома заявил, что Москва должна быть готова к серьезным последствиям для российской экономики в случае «агрессии» в отношении Украины. Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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