В Кремле сообщили о присутствии военных советников РФ в ЦАР

Российские военные советники присутствуют в Центральноафриканской Республике (ЦАР), однако РФ не вмешивается во внутренние дела страны. Об этом в четверг, 20 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас с Центральноафриканской Республикой реализуются наши отношения на различных уровнях. Там действительно есть наши военные советники, это действительно так. Но, безусловно, какое-то участие во внутренних процессах ЦАР невозможно, и об этом речи не идет», — заявил журналистам Песков.

Отмечается, что российские военные советники в ЦАР находятся в стране с уведомлением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее в этот день посол РФ в республике Александр Бикантов сообщил, что расследование гибели журналистов из России в ЦАР в 2018 планируют довести до конца силами местного правительства и Следственного комитета РФ. Он также рассказал, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в ЦАР убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

О том, что в ЦАР неизвестные убили трех журналистов из России, стало известно 31 июля 2018 года. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.