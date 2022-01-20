Запрет на высокоэтажное строительство сняли в Хабаровске

В Хабаровском крае внесены корректировки в правила застройки приаэродромных территорий. Теперь в Хабаровске можно строить здания высотой до 20 этажей.

Из-за приказа Росавиации об установлении приаэродромной территории аэродрома Хабаровск (Новый), который вышел летом 2020 года, в регионе заморозили ряд крупных проектов. Ограничения затронули 30 жилищных проектов. 13 домов были построены, но не введены в эксплуатацию. В целом приаэродромная территория занимает порядка 70% Хабаровска. Об этом пишет ИА AmurMedia. Для решения проблемы губернатор Михаил Дегтярев обратился к вице-премьеру, полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. По итогам обсуждений и совещаний с участием краевых властей, профильных ведомств и представителей полпредства в приказ Росавиации внесены корректировки применительно к Хабаровскому краю.

Приаэродромная территория установлена в радиусе 15 км вокруг аэропорта и делится на семь подзон. Изменения удалось внести в четвертую подзону, которая также охватывает часть Хабаровского района. Этажность возводимых зданий увеличили с 12 до 20.

После внесенных изменений в Хабаровске продолжат реализовывать приостановленные строительные проекты.