Житель Хабаровска лишился 1,5 млн рублей из-за кибермошенников

Житель Хабаровска перевел 1,5 млн рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшего, звонок поступил с московского номера. Собеседник сообщил мужчине, что на его имя по доверенности якобы оформлен кредит. Звонивший предложил жителю Хабаровска самостоятельно оформить встречный кредит и перевести средства на «резервный» счет. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Хабаровчанин выполнил все инструкции злоумышленника и совершил множество переводов по 15 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Специалисты напоминают, что необходимо немедленно прерывать общение с человеком, который от имени банка или правоохранительных органов просит совершить манипуляции с банковским счетом или оформить кредит.