Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной России на участие в Олимпийских играх в Пекине, который 20 января объявила Федерация фигурного катания на коньках РФ.

В качестве запасных значатся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Из мужчин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасными назначены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

В танцах на льду представлять российскую сборную будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В качестве запасных выбраны: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Среди пар на Игры в Пекин от России поедут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Ранее, 17 января, был опубликован состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры. В национальную команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Среди женщин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.