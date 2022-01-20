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Водитель умер за рулем пассажирского автобуса в Приморье

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ГИБДД проводит проверку по факту аварии с участием маршрутного автобуса в Артеме (Приморский край). Водитель транспортного средства скончался.

По предварительной версии, 57-летнему мужчине стало плохо за рулем. На улице Фрунзе он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на опору освещения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В момент аварии в салоне находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя автобуса. Предполагается, что он испытывал проблемы со здоровьем. По факту ДТП проводится административное расследование.

Утром 20 января на Каширском шоссе в Московской области маршрутка столкнулась с грузовиком. Травмы получили семь человек.

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