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Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января

Захарова: Грызлов прибудет в Минск и приступит к своим обязанностям до конца месяца
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Назначенный послом России в Белоруссии Борис Грызлов прибудет в Минск и приступит к своим обязанностям до конца месяца. Об этом в четверг, 20 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что новый посол будет работать «на благо дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям».

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«Назначение такого видного политического деятеля на пост посла показывает особое значение, которое мы придаем отношениям с братской республикой», — отметила Захарова.

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии 14 января.

Ранее, 22 декабря, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «Известиям», что комитет одобрил кандидатуру Грызлова на должность посла России в Белоруссии.

Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

До Грызлова послом России в Белоруссии был Евгений Лукьянов. Он занял пост в марте 2021 года после освобождения от должности Дмитрия Мезенцева.

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