Пассажиропоток в аэропорта Благовещенска превысил 733 тыс. человек

В 2021 году аэропорт Благовещенска обслужил больше 733 тыс. пассажиров. Показатель на 31% превысил допандемийный 2019 год.

Основным источником роста пассажиропотока стали внутренние перелеты. Пассажиры могли выбрать одно из 35 направлений. Наиболее популярными были рейсы в Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург и Москву. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Регулярные авиарейсы совершали семь авиакомпаний. За время пандемии в расписании аэропорта появились маршруты в Магадан, Волгоград, Пермь, Уфу и Петропавловск-Камчатский.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Симферополя пассажиропоток вырос за год на 48%. Существенный рост связан с интенсивной летней программой.