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В Венгрии призвали отказаться от политики в вопросе сертификации СП-2

Глава МИД Венгрии Сийярто: решение о сертификации СП-2 не должно быть политическим
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Решение о сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) должно быть принято исходя из норм Евросоюза (ЕС), а не политических оценок. Такое мнение в четверг, 20 января, высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Он заявил, что вопрос о сертификации газопровода похож на проблемы с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

«Есть очень четкие европейские правила, которые должны быть выполнены. Проблема, на мой взгляд, в том, что решение здесь принимается скорее на основе политических, а не профессиональных причин. <…> Повторю еще раз — для нас как для маленькой европейской страны без собственных источников энергии это никогда не было политической темой, это всегда был вопрос энергетической безопасности», — рассказал Сийярто ТАСС.

Министр выразил надежду на то, что европейские власти в вопросе сертификации «Северного потока – 2» будут руководствоваться имеющимися правилами и профессионализмом.

19 января пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сказал, что задержка в запуске проекта газопровода «Северный поток – 2» негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который угрожал «отключить» СП-2 в случае эскалации ситуации на Украине. По его словам, любые меры, в том числе касательно СП-2, будут рассматриваться в случае «агрессии» в отношении Украины со стороны России.

18 января состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. По итогам встречи немецкий министр указала, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2».

Лавров, в свою очередь, обратил внимание коллег на контрпродуктивность попыток политизации газопровода. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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